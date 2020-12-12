В Министерстве внутренних дел дали рекомендации водителям в связи с гололедицей на дорогах. Также водителей предупреждают о возможных нарушениях в движении транспорта из-за непогоды.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Так, водителей призвали соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагедий на дорогах:
выдерживайте дистанцию между автомобилями;
паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
передвигайтесь скользкой дорогой на минимальной скорости;
во время езды не совершайте резких маневров;
приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;
учитывайте предупреждения соответствующих служб.
Напомним, сегодня, 12 декабря, в Украине сохранится гололедица на дорогах. За сутки в Киеве из-за гололеда травмировались более 160 человек.
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