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В Министерстве внутренних дел дали рекомендации водителям в связи с гололедицей на дорогах. Также водителей предупреждают о возможных нарушениях в движении транспорта из-за непогоды.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Так, водителей призвали соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагедий на дорогах:

выдерживайте дистанцию ​​между автомобилями;

паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;

передвигайтесь скользкой дорогой на минимальной скорости;

во время езды не совершайте резких маневров;

приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;

учитывайте предупреждения соответствующих служб.

Напомним, сегодня, 12 декабря, в Украине сохранится гололедица на дорогах. За сутки в Киеве из-за гололеда травмировались более 160 человек.
ForUm

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