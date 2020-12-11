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За сутки 10 декабря в Киеве 163 человека травмировались из-за гололеда, который образовалась под вечер в результате ледяного дождя.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская в комментарии Украинской правде.

«По состоянию на утро статистики еще нет, но за минувшие сутки травмированы 150 взрослых и 13 детей. Часть из них госпитализированы», - сказала она.

Вишневская отметила, что это первый случай массовых обращений в травмпункты с начала холодов – до сих пор обращений из-за сложных погодных условий не фиксировали.

Накануне в Киеве прошел ледяной дождь, в результате чего образовалась гололедица.

Из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах столичных аэропортов «Борисполь» и «Жуляны» ряд рейсов не приземлились в Украине, а вернулись в точки вылета.

По прогнозу Украинского Гидрометцентра, утром и днем ​​11 декабря в Киеве сохранится гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

11 декабря в Киеве общественный транспорт сбился с графика из-за непогоды.
ForUm

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