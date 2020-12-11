Португалия заплатит компенсацию семье погибшего в аэропорту Лиссабона гражданина Украины Игоря Гоменюка. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Правительство Португалии проинформировало 10 декабря, что государство выплатит компенсацию семье Гоменюка, который погиб 12 марта после насилия со стороны сотрудников Службы по делам иностранцев и границ.

«Я был на связи с португальским коллегой по убийству в марте нашего гражданина Игоря Гоменюка, настаивал на справедливости. Сегодня правительство Португалии решило выплатить компенсации вдове и детям. Ожидаю, что по итогам расследования суд установит виновным должное наказание», - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="uk" dir="ltr">Я був на зв’язку з португальским колегою щодо вбивства у березні нашого громадянина Ігоря Гоменюка, наполягав на справедливості. Сьогодні уряд Португалії вирішив виплатити компенсації вдові та дітям. Очікую, що за підсумками розслідування суд встановить винним належне покарання.</p>— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) <a href="https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1337087249905803268?ref_src=twsrc%5Etfw">December 10, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ранее стало известно, что в среду подала в отставку руководитель Службы по делам иностранцев и границ Португалии Криштина Ґатойнш. В Министерстве внутренних дел, которое курирует работу пограничников, заявили, что Ґатойнш подала в отставку в рамках плана реструктуризации, чтобы более четко разделить полицейские и административные функции в работе с иммигрантами и туристами. Впрочем, такое решение, в частности, португальская оппозиция связала с избиением весной этого года задержанного в аэропорту Лиссабона за попытку въезда в страну без визы украинца, который в результате скончался.

40-летний Игорь Гоменюк умер в марте в изоляторе аэропорта Лиссабона после избиения в комнате без камер видеонаблюдения. В сентябре прокуратура заявила, что к избиению причастны трое сотрудников миграционной службы, им предъявлены обвинения в убийстве. Первое судебное заседание по делу Игоря Гоменюка назначено на 20 января.