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Глава пограничной службы Португалии (SEF) Криштина Гатоэс подала в отставку после скандала, который вспыхнул, когда гражданина Украины забили до смерти во время задержания в аэропорту Лиссабона. Украинец пытался попасть в страну без действительной визы, передает УНИАН.

40-летний Игорь Гоменюк скончался в марте в изоляторе SEF. Туда его привели португальские пограничники после того, как он отказался сесть на самолет и покинуть Португалию.

Трех офицеров миграционной службы обвинили в том, что они избили Гоменюка дубинками после того, как он «распереживался» из-за своего задержания. В сентябре прокуратура обвинила их в убийстве. Смерть украинца вызвала скандал. В понедельник он вновь обострился после появления неподтвержденных сообщений о планах SEF установить «кнопки тревоги» в изоляторах. Правозащитники считают, что это неадекватный ответ на инцидент.

В Министерстве внутренних дел Португалии, которое надзирает за работой SEF, сказали, что отставка Криштины Гатоэс - это часть плана реструктуризации. Этот план разделит полицейские и административные функции службы в работе с иммигрантами и путешественниками.

«После выяснения всех обстоятельств смерти гражданина Украины в аэропорту Лиссабона, отставка была единственным возможным действием», - считает оппозиционный депутат от партии PSD Рикарду Лейте.

В свою очередь, руководитель португальской ветви организации Amnesty International Педру Нету заметил, что преступление против украинца было не единственным подобным случаем. И многие другие иностранцы пострадали по прибытии в Португалию. Поэтому нужно больше инвестировать в подготовку офицеров пограничной службы.
ForUm

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