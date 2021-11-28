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Получить компенсацию в тысячу гривен за полный курс вакцинации от коронавируса смогут все украинцы, а не только те, кто вакцинируется.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Радио Свобода.

«Что касается того, кто сможет воспользоваться этой тысячей гривен, то это все граждане Украины, которые получили две дозы вакцины, независимо от того, когда они получили», — рассказал он.

Согласно его словам, эта программа будет работать с 19 декабря текущего года и до 18 декабря 2022 года. Деньги можно будет потратить только на направления, наиболее пострадавшие от эпидемии: креативные индустрии, кино, театры, музеи, спортивные центры и перевозки внутри Украины (авиа и железнодорожные).

«Программой смогут воспользоваться через приложение или портал «Дія» те, кто имеет соответствующие сертификаты с двумя дозами. «Дія» сформирует соответствующую платежную карту, которой можно будет воспользоваться только на эти пять пострадавших от COVID направлений», — заявил Шмигаль.

В то же время, отвечая на вопрос, сможет ли пенсионерка в селе воспользоваться этой тысячей, премьер заявил, что «Дія» есть у всех.

«А куда она ее использует? Креативной промышленности там нет, музеев тоже. Она никуда не ездит. И ей эта тысяча, возможно, понадобилась бы больше, чем всем нам здесь», — спросил журналист.

«Возможно. Для этого у нас есть программы поддержки пенсионеров и доплачиваем 500 гривен 80+, 400 гривен — 75+. Соответственно будет в этом году 70+ – 300 гривен. И дальше следующие годы – 65 и 60. Соответственно мы будем охватывать всех пенсионеров. Плюс есть индексация пенсий», — ответил на вопрос глава правительства.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что для украинцев, вакцинировавшихся от коронавируса двумя дозами, введут поощрение. С 19 декабря они смогут получить тысячу гривен – через приложение «Дія».

В четверг, 18 ноября, Рада одобрила за основу законопроект, предусматривающий выделение тысячи гривен всем гражданам, которые были вакцинированы.
ForUm

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