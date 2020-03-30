Инспекторам миграционной службы Португалии грозит до 25 лет лишения свободы за убийство гражданина Украины, который приехал в страну.

Как сообщил председатель союза украинцев в Португалии Павел Садоха, в аэропорту Лиссабона мужчине было отказано во въезде в Португалию по непонятным пока причинам.

«После его требований объяснить ситуацию ему надели наручники, и против него была применена физическая сила. В таком состоянии (наручниках), его оставили одного в комнате, где с ним случился приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть», - написал Садоха в Facebook.

Посольство Украины в Португалии отреагировало на информацию, изложенную в сюжете TVI24 (https://bit.ly/39sVf9K) в отношении гражданина Украины и немедленно обратилось в Министерство иностранных дел Португалии вербальной нотой с просьбой содействовать проведению объективного, беспристрастного, беспристрастного, независимого и справедливого расследования данного дела.