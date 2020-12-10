Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уверяет, что парламент будет работать во время усиленных карантинных ограничений в январе.

Как передает УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

На вопрос, какова ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью в парламенте, спикер ответил: «У нас достаточно большое количество коллег болеет из Аппарата Верховной Рады Украины. Также, к сожалению, болеют и народные депутаты Украины». В то же время он не уточнил, о каком именно количестве больных идет речь.

Относительно работы ВР в период усиленных карантинных ограничений, которые в Украине будут действовать с 8 по 24 января, спикер сказал: «У меня нет пока окончательного варианта, как мы будем работать. Но я уверен, что мы будем работать. Потому что Верховная Рада, даже во время коронавируса, - она не шла на карантин ни разу».

Разумков напомнил, что в начале пандемии народные депутаты меняли график работы, в частности, больше работали в комитетах ВР, а меньше - в сессионном зале. «Но это не влияло на процесс и на те важные решения, которые принимались Верховной Радой», - добавил председатель ВР.

Как известно, в январе в ВР запланировано 2 пленарных недели: 12-15 января и 19-22 января.

Напомним, правительство приняло решение ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.