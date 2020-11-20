Киевский апелляционный суд пришел к выводу, что постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева об избрании меры пресечения к подозреваемому Виктору Януковичу в виде содержания под стражей является незаконным, необоснованным и немотивированным, вынесенным с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, сообщила пресс-служба суда.

Отменяя постановление следственного судьи Печерского суда, Киевский апелляционный суд исходил из того, что прокурором не доказан факт объявления подозреваемого Януковича в международный розыск, как того требуют положения ч. 6 ст. 193 УПК Украины.

«Специальное досудебное расследование (in absentia) осуществляется на основании постановления следственного судьи в отношении подозреваемого (кроме несовершеннолетнего), который скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и объявлен в межгосударственный и/или международный розыск», - пояснили в суде.

Следственный судья может рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и выбрать такую ​​меру пресечения в отсутствие подозреваемого, обвиняемого, только в случае, если прокурором, кроме наличия оснований, предусмотренных статьей 177 УПК Украины, будет доказано, что он объявлен в международный розыск.

Сведения об объявлении лица в розыск, в том числе международный, должны быть внесены в Единый реестр досудебных расследований (ст. 281 УПК Украины).

Обращаясь к следственному судье с ходатайством об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей, следователь Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований только ссылался на наличие постановления старшего следователя по ОВД первого следственного отдела управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Деркача А. С. от 29 мая 2019 об объявлении Януковича в международный розыск.

Однако, в нарушение требований ст. 281 УПК Украины, следователь не добавил выписку, которая бы содержала сведения о том, что Янукович объявлен в международный розыск на основании этого постановления. Не представлена такая выписка прокурором судье местного суда и суда апелляционной инстанции.

Кроме того, в приобщенных к ходатайству следователя материалах содержится сообщение Офиса по юридическим вопросам Генерального секретариата Интерпола о принятых решениях по результатам рассмотрения ходатайства Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола об объявлении в международный розыск Украинские экс-чиновников и связанных с ними лиц, в котором указано, что информация относительно Януковича будет удалена из базы данных Интерпола поскольку подпадает под действие статьи 3 Устава Интерпола, как имеющая преимущественно политический характер.

О наличии такого решения Офиса по юридическим вопросам Генерального секретариата Интерпола следователь и прокурор были бесспорно осведомлены.

Указанному решению Интерпола не предоставил оценку и следственный судья Печерского районного суда, оставив без внимания то обстоятельство, что по данным Интерпола Янукович в международном розыске не находится.

Зато сторона защиты к апелляционной жалобе приобщила письмо Международной организации уголовной полиции (Интерпол) от 25 апреля 2017 за подписью Генерального Секретариата Интерпола, в котором указано, что в отношении Януковича размещалось сообщение Интерпола с «красным углом» но не размещался внутренний запрос с целью объявления его международного розыска по линии Интерпола.

Уголовным процессуальным законодательством Украины понятие «международный розыск» не определено, а основания для признания факта того, что лицо находится в международном розыске, не регламентируются.

Тем не менее, обязанность доказывания факта нахождения подозреваемого, обвиняемого в международном розыске возлагается на следователя, прокурора, подавшего ходатайство о применении меры пресечения, и подтверждается соответствующими сведениями (справка, выписка из базы данных Интерпола и т.д.).

Стороной обвинения ни справки, ни выписки из базы данных Интерпола, подтверждающие пребывание подозреваемого Януковича в международном розыске ни следственному судье Печерского райсуда, ни суду апелляционной инстанции не предоставлено.

Кроме того, следственным судьей Печерского райсуда допущены существенные нарушения требований уголовного процессуального закона, поскольку текст оригинала постановления, который содержится в материалах производства, отличается от его заверенной копии, предоставленной защитникам подозреваемого.

Так, в резолютивной части оригинала постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 мая 2020 указано, что к Януковичу применена мера пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, а именно до 10 июля 2020 года, однако, копия постановления, предоставлена ​​стороне защиты, не содержит определения срока его действия.

Наличие даты окончания срока действия избранной меры пресечения или отсутствие такой даты в постановлении следственного судьи фактически меняет суть принятого следственным судьей решения и не может считаться опиской.

Вместе с тем, коллегия судей суда апелляционной инстанции пришла к выводу об обоснованности подозрения в совершении Януковичем уголовного преступления, а также наличие рисков, которые дают достаточные основания полагать, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования и/или суда, незаконно влиять на потерпевшего, свидетелей, другого подозреваемого, эксперта, специалиста в этом же уголовном производстве, препятствовать уголовному производству другим образом и совершить другое уголовное преступление.

Напомним, 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест для экс-президента Виктора Януковича и направил материалы дела для рассмотрения в суд первой инстанции.