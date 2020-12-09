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По процедуре беглый президент Виктор Янукович не имеет права присутствовать на заседании по его аресту, это просто пиар. Об этом в комментарии Громадському радіо сказал прокурор по делу Алексей Донской.

«Очередное заявление – это антиюриспруденция и попытки пропиариться при отсутствии юридических моментов. Требование видеоконференции – это попытка каким-либо образом на месяцы растянуть рассмотрение данного ходатайства. РФ в этом производстве не выполняет ни одно из наших запросов о международно-правовой помощи. Начиная от подтверждения местонахождения Януковича в РФ, заканчивая проведением каких-либо процессуальных действий».

Донской добавил, что по той процедуре, в рамках которой внесено это ходатайство, подозреваемый не является участником этого процесса.

«Если он появится через видеоконференцию, мы будем ставить вопрос о рассмотрении по другой процедуре».

Как сообщалось, 9 декабря Печерский районный суд Киева планирует рассмотреть повторно ходатайство прокурора об избрании меры пресечения беглому президенту Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 во время Майдана. Его адвокат Виталий Сердюк сообщил, что сам Янукович хочет принять участие в заседании суда.

Ранее Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года. Суд разъяснил свое решение тем, что «прокурором не доказан факт об объявлении Януковича в международный розыск».  
ForUm

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