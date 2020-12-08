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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования украинскому народу в связи со смертью 22 ноября старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Александра Бривко, который выполнял задачи в составе Стабилизационной миссии ООН в Демократической Республике Конго.

Об этом говорится в письме Генсека ООН на имя президента Украины Владимира Зеленского.

«Выражаю искренние соболезнования семье погибшего, государству и народу Украины в связи с этой страшной потерей, а также спасибо за вклад, который сделал ваш соотечественник в нашу работу во имя мира в Демократической Республике Конго», - отметил Антонио Гутерриш в письме.

Он заверил, что ООН настроена на усиление усилий по смягчению воздействия пандемии COVID-19 на миротворческие миссии и предотвращения ее распространения и принимать все меры для безопасности миротворцев и другого персонала.

Генеральный секретарь ООН выразил глубокую благодарность Украине за решительную поддержку Организации Объединенных Наций и, в частности, миротворческих операций.

Как сообщал ForUm, 6 декабря, в ДР Конго военнослужащий украинского отдельного вертолетного отряда миссии ООН по стабилизации умер от внезапной остановки сердца.
ForUm

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