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Вчера, 6 декабря, в ДР Конго военнослужащий украинского отдельного вертолетного отряда миссии ООН по стабилизации умер от внезапной остановки сердца.

Об этом сообщил помощник командира отряда по связям со СМИ Юрий Кульпа.

«6 декабря, в результате внезапной остановки сердца умер военнослужащий 18 отдельного вертолетного отряда старший солдат Сергей Савченко. Командование и личный состав выражают искренние соболезнования родным и близким с преждевременной потерей побратима», - написал он.

Напомним, 23 стало известно, что в Конго от COVID-19 умер украинский военный.

 
ForUm

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