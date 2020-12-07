Вчера, 6 декабря, в ДР Конго военнослужащий украинского отдельного вертолетного отряда миссии ООН по стабилизации умер от внезапной остановки сердца.
Об этом сообщил помощник командира отряда по связям со СМИ Юрий Кульпа.
«6 декабря, в результате внезапной остановки сердца умер военнослужащий 18 отдельного вертолетного отряда старший солдат Сергей Савченко. Командование и личный состав выражают искренние соболезнования родным и близким с преждевременной потерей побратима», - написал он.
Напомним, 23 стало известно, что в Конго от COVID-19 умер украинский военный.
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