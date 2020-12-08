В Кривом Роге во втором туре выборов городского головы победил 47-летний представитель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Константин Павлов.
Об этом сообщили в Криворожской городской территориальной избирательной комиссии, передает УНИАН.
Согласно данным председателя ТИК Валентина Орлова, за Павлова проголосовали 56,97% избирателей, или 97 тыс. 591 человек.
Его конкурента, представителя партии «Слуга народа» Дмитрия Шевчика, поддержали 40,49% избирателей, или 69 тыс. 369 человек.
Во втором туре выборов приняли участие 35,14% избирателей, внесенных в списки, - 171 тыс. 299 криворожан.
4 тыс. 339 бюллетеней признаны недействительными.
Напомним, 6 декабря в Кривом Роге прошел второй тур выборов городского головы. Явка на выборах составила 35,14%.
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