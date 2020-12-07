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Глава городской ТИК в Кривом Роге Валентин Орлов сообщил, что явка на выборах составила 35,14%, передает Первый Криворожский.

По его словам, 6 декабря на избирательные участки для голосования пришли 170 390 жителей города.

По данным Гражданской сети ОПОРА, явка во время повторного голосования в Кривом Роге составила 34,6% (погрешность - 1,40%).

Для сравнения, явка избирателей в Черновцах 29 ноября на это же время составила 23%, а 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах составляла 29,23%.  

6 декабря в Кривом Роге прошел второй тур выборов городского головы. За мэрское кресло будут соревноваться Константин Павлов и Дмитрий Шевчик.

Сначала второй тур запланирован на 22 ноября, но его перенесли из-за того, что Юрий Вилкул снялся с выборов.
ForUm

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