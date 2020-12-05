Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская написала открытое письмо Папе Римскому Франциску как ответ на его новую энциклику Fratelli Tutti (Все братья). Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщила пресс-служба политика.

Так, в своем послании Тихановская рассказывает Папе о том, как Беларусь пришла к лету 2020 года.

«Парадоксальным образом именно во время пандемии коронавируса беларусский народ ощутил силу солидарности и самоорганизации, особенно на фоне пассивности и безразличия государства. Вдохновлённые этим опытом - опытом "братского общества", существующего уже здесь и сейчас, благодаря солидарности и любви, больших перемен, складывающихся из маленьких действий каждого человека, беларусы поверили в будущее и вовлеклись в процесс перемен и в политической сфере», - указано в сообщении.

Кроме того, политик рассказала о самых важных событиях в жизни республики за весь период протестов.

Также в своем письме Тихановская уделила особое внимание главе Римско-Католической церкви Беларуси, митрополиту Тадеушу Кондрусевичу, которого назвала подлинным посредником в урегулировании политического кризиса в стране.

При этом она напомнила, что Кондрусевич был незаконно лишён права вернуться в страну и находится в изгнании.

«От имени белорусского народа, мы просим Ваших святых молитв и Вашего истинного слова правды и справедливости, которые были бы для всех нас благословением», - завершила обращение оппозиционер.

Отметим, письмо доступно на сайте политика на трех языках - русском, белорусском и английском.

Напомним, Тихановская хочет встретится с Путиным.