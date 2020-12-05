также в разделеМир
ВОЗ заявила о четырех вакцинах от COVID-19 2
Додон хочет успеть повысить статус русского языка в Молдове 9
В мире диагностировали новый суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом 11
Китай поднял свой флаг на Луне 16
Эрдоган – Франции: Если так любите армян – отдайте им Марсель 12
В мире каждые 9 секунд – смерть от коронавируса 27
ООН: Из-за пандемии в крайней бедности окажутся еще 115 миллион человек 9
Конгресс США планирует расширить санкции против «Северного потока-2» 23
Трамп пригрозил ветировать оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2» 65
В мире зафиксировано 65,5 миллиона случаев COVID-19 10
В Великобританию доставили первые партии вакцины Pfizer/BioNTech 10
Вакцина Moderna дает иммунитет от COVID-19 на три месяца 14
В Молдове предварительно одобрили возвращение русскому языку межнационального статуса 25
Парламент Молдовы сократил полномочия новоизбранного президента 50
Азербайджан объявил свои потери в войне в Карабахе 30
Давосский форум могут провести в Сингапуре 7
Венгерский политик вышел из партии Орбана на фоне секс-скандала 34
Белорусский портал tut.by лишили статуса СМИ 16

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская написала открытое письмо Папе Римскому Франциску как ответ на его новую энциклику Fratelli Tutti (Все братья). Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщила пресс-служба политика.

Так, в своем послании Тихановская рассказывает Папе о том, как Беларусь пришла к лету 2020 года.

«Парадоксальным образом именно во время пандемии коронавируса беларусский народ ощутил силу солидарности и самоорганизации, особенно на фоне пассивности и безразличия государства. Вдохновлённые этим опытом - опытом "братского общества", существующего уже здесь и сейчас, благодаря солидарности и любви, больших перемен, складывающихся из маленьких действий каждого человека, беларусы поверили в будущее и вовлеклись в процесс перемен и в политической сфере», - указано в сообщении.

Кроме того, политик рассказала о самых важных событиях в жизни республики за весь период протестов.

Также в своем письме Тихановская уделила особое внимание главе Римско-Католической церкви Беларуси, митрополиту Тадеушу Кондрусевичу, которого назвала подлинным посредником в урегулировании политического кризиса в стране.

При этом она напомнила, что Кондрусевич был незаконно лишён права вернуться в страну и находится в изгнании.

«От имени белорусского народа, мы просим Ваших святых молитв и Вашего истинного слова правды и справедливости, которые были бы для всех нас благословением», - завершила обращение оппозиционер.

Отметим, письмо доступно на сайте политика на трех языках - русском, белорусском и английском.

Напомним, Тихановская хочет встретится с Путиным.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги