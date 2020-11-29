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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская хотела бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом пока от Кремля не поступало сигналов о возможной такой встрече.

Об этом Тихановская заявила в интервью "Радио Свобода".

Она отметила, что хотела бы услышать позицию России по белорусскому вопросу, так как Беларусь хочет быть в контакте со всеми странами.

«Естественно мы соседи и будем продолжать наши взаимоотношения в будущем. Хотелось бы пообщаться и белорусы очень этого ждут. Не поддержки режима (Александра Лукашенко - ред.), а высказываний о белорусах, о желании строить наше будущее всем вместе, а не усилиями одного человека», - сообщила Тихановская.

Напомним, Байден пригласил Тихановскую в США.
ForUm

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