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Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук получил отрицательный тест на COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Наконец отрицательный тест принес позитивный настрой! 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат. Правда, есть еще определенные побочные последствия, но надеюсь, что скоро приступлю к выполнению своих обязанностей», - написал Стефанчук.

Он поблагодарил всех, кто поддерживал его.

«Это вдохновляло и давало силы в борьбе с болезнью. Всем желаю крепкого здоровья. Не относитесь легкомысленно! Вирус более коварный, чем кажется. Поэтому социальная дистанция, масочный режим и дезинфекция рук - непременные спутники. Берегите себя! Берегите своих родных», - подчеркнул Стефанчук.

Напомним, 13 ноября Стефанчук сообщил, что заболел COVID-19.
ForUm

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