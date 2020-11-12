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Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заболел COVID-19.

«Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой изменился положительным тестом», - написал он в Facebook.

«Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбывают из строя», - отметил Стефанчук.

Политик призвал всех, с кем контактировал в последние дни, «внимательно отнестись к состоянию своего здоровья».

Накануне, 11 ноября, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что заболел коронавирусом. 

Следующее заседание Верховной Рады в пленарном режиме запланировано на 17 ноября.  
ForUm

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