Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заболел COVID-19.
«Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой изменился положительным тестом», - написал он в Facebook.
«Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбывают из строя», - отметил Стефанчук.
Политик призвал всех, с кем контактировал в последние дни, «внимательно отнестись к состоянию своего здоровья».
Накануне, 11 ноября, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что заболел коронавирусом.
Следующее заседание Верховной Рады в пленарном режиме запланировано на 17 ноября.
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