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Кабинет Министров одобрил проект указа президента об увольнении с должности главы Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

«На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений... согласовать (проект указа президента Украины по местным государственным администрациям): освобождение Гусева Юрия Вениаминовича от должности председателя Херсонской областной государственной администрации (в связи с переходом на другую работу)», - написал он.

Президент назначил Гусева председателем Херсонской ОГА в июле 2019 года.
ForUm

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