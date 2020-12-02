Кабинет Министров одобрил проект указа президента об увольнении с должности главы Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

«На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений... согласовать (проект указа президента Украины по местным государственным администрациям): освобождение Гусева Юрия Вениаминовича от должности председателя Херсонской областной государственной администрации (в связи с переходом на другую работу)», - написал он.

Президент назначил Гусева председателем Херсонской ОГА в июле 2019 года.