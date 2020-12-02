По результатам опроса, проведенного 28-30 ноября, 55% украинцев готовы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной, сообщает пресс-служба Социологической группы Рейтинг.

При этом 40% опрошенных не готовы.

В то же время, если вакцина будет платной, желающих сделать прививку меньше - 35%, а 57% не будут делать ее в таком случае.

Сторонников бесплатной вакцинации от коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел, а платной - среди молодежи и жителей Киева.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.

Министерство здравоохранения в своем бюджетном запросе предусмотрело 15,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19, однако проект госбюджета на 2021 год предусматривает выделение 2,6 млрд грн.