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По результатам опроса, проведенного 28-30 ноября, 55% украинцев готовы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной, сообщает пресс-служба Социологической группы Рейтинг.

При этом 40% опрошенных не готовы.

В то же время, если вакцина будет платной, желающих сделать прививку меньше - 35%, а 57% не будут делать ее в таком случае.

Сторонников бесплатной вакцинации от коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел, а платной - среди молодежи и жителей Киева.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. 

Министерство здравоохранения в своем бюджетном запросе предусмотрело 15,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19, однако проект госбюджета на 2021 год предусматривает выделение 2,6 млрд грн.

 
ForUm

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