По результатам опроса, проведенного 28-30 ноября, 55% украинцев готовы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной, сообщает пресс-служба Социологической группы Рейтинг.
При этом 40% опрошенных не готовы.
В то же время, если вакцина будет платной, желающих сделать прививку меньше - 35%, а 57% не будут делать ее в таком случае.
Сторонников бесплатной вакцинации от коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел, а платной - среди молодежи и жителей Киева.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.
Министерство здравоохранения в своем бюджетном запросе предусмотрело 15,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19, однако проект госбюджета на 2021 год предусматривает выделение 2,6 млрд грн.
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