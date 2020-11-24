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Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем влоге, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Министерство здравоохранения провело разговор с представителями COVAX. Это инициатива глобального доступа стран к вакцине против коронавируса. Был определен поэтапный план поставки будущей вакцины в Украине. Первый этап – 1,2 млн доз. В целом Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины», - отметил президент.

По его словам, приоритет в прививке получат медицинские работники, военные, учителя, лица из группы риска, в частности люди старше 60 лет.

«Также мы увеличиваем количество ежедневных тестов, в том числе бесплатных тестов через мобильные бригады. Работаем, чтобы в каждой области обеспечить достаточное количество коек и кислорода, а также усиливаем контроль за соблюдением карантинных мероприятий», - отметил Зеленский.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после 7 декабря 2020 года станет известно, когда состоится поставка в Украину первых партий вакцин от коронавируса в рамках международной инициативы.
ForUm

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