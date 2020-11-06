Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила о победе Виталия Кличко в первом туре выборов мэра Киева.
По результатам обработки 100% протоколов, за Кличко проголосовали 365 161 человек, что составляет 50,52%, сообщает Укринформ.
Кроме того, согласно результатам ТИК, за Александра Попова (ОПЗЖ) проголосовали 68 тысяч 757 киевлян, Сергея Притулу («Голос») поддержали 56 900 киевлян, Алексея Кучеренко (ВО «Батькивщина») - 45 823, Ирину Верещук («Слуга народа») - 39 321, Андрея Пальчевского - 38 360.
В выборах городского головы Киева приняли участие 722 805 тысяч граждан.
Кличко в видеообращении поблагодарил киевлян за доверие.
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