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В Министерстве здравоохранения призывают граждан не заниматься самоназначением антибиотиков для профилактики или даже после постановки диагноза COVID-19 и доверять своим врачам.

Как передает УНИАН, об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«На фоне эпидемии коронавирусной болезни у нас значительно растут продажи лекарств в аптеках и увеличивается использование антибиотиков в учреждениях здравоохранения, в том числе и в тех, что оказывают помощь больным с коронавирусной болезнью», - отметил он.

Ляшко подчеркнул, что Минздрав дополнительно в резерв для больниц, которые принимают больных COVID-19, перераспределяет 400 тыс. флаконов меропенема и 700 тыс. таблеток амоксициллина.

«Эти антибиотики будут находиться в резерве для того, чтобы лечить больных с коронавирусом, если это будет необходимо. Но хотел бы напомнить всем: беря в руки антибиотик, помните, что это невосполнимый ресурс человечества. Сегодня у нас очередная угроза - формирование антибиотикорезистентности . Угроза, которая показывает, что в случае бесконтрольного использования антибиотиков, человечество может упустить такой неоценимый ресурс как антибиотикотерапия», - заявил Ляшко.

Он отметил, что также установление диагноза COVID-19 не является прямым основанием для применения антибиотиков.

«Доверяйте своим врачам, не занимайтесь самоназначением антибиотиков. Поскольку антибиотики назначаются только тогда, когда есть доказательство того, что к вирусной инфекции присоединилась бактериальная. Призываю: никакого профилактического назначения антибиотиков», - подчеркнул замминистра.

Напомним, в Украине по состоянию на 30 ноября зафиксировано 9946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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