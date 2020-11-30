В Украине по состоянию на 30 ноября зафиксировано 9946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализирован 1161 человек, летальных случаев – 114, выздоровел - 5771 человек, осуществлено тестирований за сутки - 31 901 (в том числе методом ПЦР - 26290, методом ИФА - 5611).

За все время пандемии в Украине заболели - 732 625 человек, выздоровели - 345 149 человек, летальных исходов - 12 327, проведено ПЦР-тестов - 4528772.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 70478 случаев;

Винницкая область - 17 405 случаев;

Волынская область - 24 135 случаев;

Днепропетровская область - 38 789 случаев;

Донецкая область - 22 807 случаев;

Житомирская область - 29 911 случаев;

Закарпатская область - 23 193 случая;

Запорожская область - 30 875 случаев;

Ивано-Франковская область - 36 434 случая;

Киевская область - 37 687 случаев;

Кировоградская область - 5286 случаев;

Луганская область - 6274 случая;

Львовская область - 46 078 случаев;

Николаевская область - 18 535 случаев;

Одесская область - 44 949 случаев;

Полтавская область - 22 055 случаев;

Ривненская область - 30 956 случаев;

Сумская область - 28 831 случай;

Тернопольская область - 27 849 случаев;

Харьковская область - 55 341 случай;

Херсонская область - 10 149 случаев;

Хмельницкая область - 29 577 случаев;

Черкасская область - 22 924 случая;

Черновицкая область - 33732 случаи;

Черниговская область - 18 375 случаев.