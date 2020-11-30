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Заявление заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о деятельности Национальном антикоррупционном бюро Украины является его личным мнением и не отражает официальной позиции главы государства. Об этом говорится в заявлении Офиса президента.

«Как неоднократно заявлял президент Украины Владимир Зеленский, признание неконституционными отдельных положений Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» хоть и создавало угрозу для работы НАБУ, но в конце концов не смогло разрушить легитимность и независимость как Национального антикоррупционного бюро, так и его действующего директора. Но в ближайшее время этот закон будет усовершенствован для его полного соответствия Конституции Украины», – говорится в сообщении.

Как заявил Олег Татаров, он работает в команде президента Украины и полностью поддерживает его вектор на сотрудничество с международными партнерами для укрепления независимости всех антикоррупционных органов.

«Вчера я высказал свое личное мнение, которое никоим образом не влияет на мою поддержку всех законодательных инициатив президента по укреплению независимости всех антикоррупционных органов», - сказал он.

По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, позиция по поддержке целостности, независимости и эффективности антикоррупционной системы в Украине, которая была высказана на последнем заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, неизменна, и только эта позиция является приоритетной в команде Зеленского.

Напомним, ране заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник «не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти».
ForUm

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