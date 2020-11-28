Верховная рада планирует заслушать доклад министра здравоохранения Украины Максима Степанова об эффективности карантина выходного дня. В случае необходимости решение правительства будет откорректировано.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

«На следующей неделе будем слушать доклад, сработало ли это и насколько. Будем делать некий ретроспективный анализ этой инициативы. Если не сработало, будем корректировать», - сказал он.

Напомним, Кабинет Министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что целесообразно вводить локдаун для противодействия коронавирусу COVID-19 продолжительностью три-четыре недели.

В Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года зафиксировано 16218 новых случаев COVID-19.