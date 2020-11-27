Верховная Рада должна как можно быстрее принять инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским пакет законопроектов по поддержке предпринимателей в случае усиления карантинных мероприятий, чтобы правительство могло до конца года предоставить средства бизнесу. Об этом заявила заместитель руководителя ОП Юлия Ковалив в эфире программы «Право на власть».

«Президент внес в парламент пакет законопроектов, который касается поддержки бизнеса в случае, если будет введен локдаун. Объем этой поддержки до конца года, который планируется предоставить и ФЛПам, и работникам ФЛП, и непосредственно самим предприятиям, составляет от 12 до 15 млрд гривен», - отметила Ковалив.

По ее словам, это уже третий пакет помощи для предпринимателей с начала года. Весной она направлена ​​на поддержку малого и среднего бизнеса, в частности через программу доступных кредитов «5-7-9%», по которой уже выдано займов на сумму 13,5 млрд грн.

Ковалив отметила, что в проектах законов, инициированных президентом, четко указаны суммы помощи, в том числе 8 тыс. грн для ФЛП и каждого наемного работника. Предприятиям, чья деятельность запрещается на время карантина, будет компенсироваться уплата ЕСВ. А программа кредитования «5-7-9%» будет продлена и расширена.

«Буду обращаться к депутатам, чтобы вместе обсудить, чтобы проголосовать этот законопроект, и с ковидного фонда успеть до конца года выдать этот пакет поддержки тому бизнесу, который пострадает в случае внедрения локдауна», - сказала заместитель руководителя ОП.

Напомним, Зеленский внес в Верховую Раду законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19.