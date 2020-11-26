Президент Владимир Зеленский внес в Верховую Раду законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Текст документа на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.

Зеленский 24 ноября сообщил, что в ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина, в частности о единоразовой материальной помощи. «Если вы ФЛП и вынуждены закрыть, например, свое кафе, или вы наемный работник и вас увольняют из-за того, что кафе закрывается, то вы сможете получить помощь в размере 8 тыс. грн», - заявил он, добавив, что получить помощь по этой программе сможет более 1 млн граждан Украины, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.

Второе направление - это материальная помощь хозяйствующим субъектам ради сохранения рабочих мест.

Зеленский отметил, что третьим направлением будет компенсация затрат за оплату единого социального взноса.

Он также объявил о погашении налогового долга почти для 4 млн граждан, у которых он составляет до 3,06 тыс. грн. Пятым направлением помощи будут налоговые каникулы.