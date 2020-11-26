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Морская поисково-спасательной служба опровергла распространенную СМИ информацию о том, что на причале этого ведомства под Черноморском тонет судно «Аметист», сообщает пресс-служба МПСС.

«В очередной раз КП «МПСС» стало объектом клеветнической информационной атаки dumskaya.net и других интернет-ресурсов, которые, не заботясь о достоверности информации, используют dumskaya.net как первоисточник. Статья на dumskaya.net от 25.11.2020, 23:24 «Под Черноморском тонет судно спасательной службы: сотрудники говорят в разливе нефтепродуктов» не соответствует действительности. Судно находится на плаву под круглосуточным наблюдением. Нефтепродуктов на судне нет», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее издание «Думская» сообщило, что судно «Аметист» Морской поисково-спасательной службы тонет на причале этого ведомства в поселке Александровка, что под Черноморском Одесской области и что якобы «вокруг тонущего буксира образовалось пятно нефтепродуктов».
ForUm

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