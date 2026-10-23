Унаслідок затоплення судна KHORYV біля Румунії загинув українець

Поблизу румунського міста Констанца затонуло судно KHORYV, на борту якого перебували 14 членів екіпажу. Внаслідок інциденту загинув громадянин України. За попередньою інформацією, причиною затоплення міг стати удар безпілотника.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

За даними відомства, судно KHORYV прямувало з турецького порту під прапором Кайманових Островів. Посольство України в Румунії отримало від румунської сторони інформацію про загибель українського моряка.

Ще двоє членів екіпажу — громадяни України — не потребують медичної допомоги. Чотирьох українців, зокрема капітана судна, доправили до лікарні.

У МЗС подякували румунським службам за порятунок українських громадян.

Українське посольство продовжує з’ясовувати обставини інциденту, встановлювати місцеперебування врятованих моряків і перевіряти стан їхнього здоров’я. Дипломати підтримують зв’язок із компетентними органами Румунії.