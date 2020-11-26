также в разделеПроисшествия
Вчера оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня 9
На Одесчине 17-летнему парню взрывом гранаты оторвало руку 14
В Одессе в исполнительную службу прислали конверт с ртутью 7
В Чернигове установили, кто бросил директора стадиона в мусорный бак 37
Боевики совершили 4 обстрела на Донбассе, погиб военный 52
В Украине – почти 14 тысяч новых случаев COVID-19 35
Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца 198
Раненый вражеским снайпером военный умер в больнице 24
От коронавируса умер ученый и врач Ивано-Франковской облбольницы 22
Снайпер боевиков ранил украинского военного, он – в тяжелом состоянии 18
В Чернигове бросили в мусорник и избили директора стадиона 21
На Черкасчине между фурами зажало легковушку, погибли женщина и ребенок 24
Вчера оккупанты 4 раза нарушили перемирие 13
В Одесской области на охоте застрелили мужчину 16
В Словакии разбился автобус с украинцами, есть жертвы 27
В Конго от COVID-19 умер украинский военный 10
Представители «Опоры» попали в ДТП на Запорожье 9
ООС: Боевики совершили 6 обстрелов и минировали украинские позиции 13

Судно «Аметист» Морской поисково-спасательной службы тонет на причале этого ведомства в поселке Александровка, что под Черноморском Одесской области, передает «Думская».

Как сообщили  сотрудники МПСС, вокруг тонущего буксира образовалось пятно нефтепродуктов.

Персонал базы пытается откачать воду из отсеков, но пока им не удалось локализовать аварию. Судно начало уходить под воду примерно в 16:00 25 ноября.

Спасатели рассказывают, что на стоянке в Александровке несколько лет подряд происходили кражи металла. Неизвестные снимали с судов, находящихся у причалов, водонепроницаемые двери и переборки.

«Аметист» представляет собой морской спасательный буксир проекта 1454, тип «Напористый». Судно построено в 1977 году, длина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водоизмещение 1670 тонн. Скорость 13,5 узлов, экипаж 35 человек. Судно не было введено в эксплуатацию, но находилось на балансе казенного предприятия «Морская поисково-спасательная служба».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги