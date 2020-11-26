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Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина» к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщила пресс-служба суда, истец просит признать противоправными действия сотрудников НАПК при составлении заключения о результатах анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и признать неправомерными отдельные его пункты. Среди других требований иска - отменить приказ НАПК о приостановлении государственного финансирования уставной деятельности партии за четвертый квартал 2020 года.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

Рассмотрев заявление об обеспечении иска, которое поступило одновременно с иском, суд отказал истцу в принятии мер его обеспечения. Суд мотивировал свое решение тем, что партия «Всеукраинское объединение « Батькивщина» не представила надлежащих доказательств, свидетельствующих о том, что непринятие мер обеспечения иска может существенно осложнить или сделать невозможным дальнейшее исполнение решения суда или эффективную защиту интересов истца.

Напомним, в четвертом квартале 2020 НАПК остановило госфинансирование партии «Батькивщина».
ForUm

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