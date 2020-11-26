В Украине по состоянию на 26 ноября зафиксирован 15331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В частности, заболели 659 детей и 606 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1955 человек, летальных случаев – 225, выздоровели - 9617 человек. Осуществлено тестирований за сутки - 76911 (в частности, методом ПЦР - 49323, методом ИФА - 27588).
За все время пандемии в Украине заболели 677 189 человек, выздоровели - 317 395, летальных исходов - 11 717, проведено ПЦР-тестов - 4373786.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев - 64019 случаев;
Винницкая область - 16 370 случаев;
Волынская область -22 906 случаев;
Днепропетровская область - 33 115 случаев;
Донецкая область - 21344 случая;
Житомирская область - 27 926 случаев;
Закарпатская область - 22 425 случаев;
Запорожская область - 27 226 случаев;
Ивано-Франковская область - 34 045 случаев;
Киевская область - 34 241 случай;
Кировоградская область - 4706 случаев;
Луганская область - 5925 случаев;
Львовская область - 43 611 случаев;
Николаевская область - 16 731 случай;
Одесская область - 40 535 случаев;
Полтавская область - 20 204 случая;
Ривненская область - 29 320 случаев;
Сумская область - 25 662 случая;
Тернопольская область - 26 752 случая;
Харьковская область - 53 433 случая;
Херсонская область - 9345 случаев;
Хмельницкая область - 27703 случая;
Черкасская область - 20 668 случаев;
Черновицкая область - 32492 случая;
Черниговская область - 16 485 случаев.
Напомним, в Украине по состоянию на 25 ноября было зафиксировано 13882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
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