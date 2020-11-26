В случае выделения средств для подготовки и укомплектования необходимым оборудованием, железнодорожные больницы готовы принимать больных коронавирусом, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

Отмечается, что председатель правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак встретился с министром здравоохранения Максимом Степановым.

Во время встречи речь шла о получении дополнительного финансирования в размере 82 млн грн для обеспечения железнодорожных больниц медицинским оборудованием и кислородом, закупки аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов и средств индивидуальной защиты. Средства должны быть выделены Фондом борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями.

В случае выделения средств для подготовки и укомплектования необходимым оборудованием, железнодорожные больницы готовы принимать больных с коронавирусной болезнью. В частности, в Харьковской клинической больнице на железнодорожном транспорте для этого планируется предусмотреть два отдельных приемных отделения, чтобы больные COVID и другие пациенты не контактировали между собой.

По словам генерального директора Харьковской клинической больницы на железнодорожном транспорте №1 Виктора Лещенко, все работники больницы готовы работать и выполнять свои непосредственные обязанности - спасать жизни людей. Но пока крайне необходимо финансирование от НСЗУ.

«Нужны средства, чтобы закупить оборудование и медикаменты, а также средства индивидуальной защиты для работников. Например, мы нашли мощный криогенный газификатор, который может обеспечить подачу кислорода к 70 точками одновременно. Но пока мы не можем его приобрести для больницы, поскольку ограничены финансово», - отметил Лещенко.