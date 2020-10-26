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По состоянию на 22:00, на момент окончания голосования 25 октября, явка избирателей на местных выборах составила почти 37%, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИЦ.

При этом в Комиссии напомнили, что эти сведения не носят официальный характер, поскольку в соответствии с постановлением ЦИК от 20 октября 2020 № 404 они поступают в Комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей, которые в свою очередь получают эту информацию от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или по электронной почте.
ForUm

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