Торговцы одесского промтоварного рынка «Седьмой километр» в воскресенье, 22 ноября, проводят акцию против карантина выходного дня. Предприниматели периодически перекрывают движение по трассе на Овидиополь.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Работники рынка требуют, чтобы к ним немедленно прибыли мэр Одессы и глава облгосадминистрации. Люди не собираются расходиться до тех пор, пока их требования не удовлетворят. Они также говорят даже о бессрочной голодовке.

На место прибыл директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской ОГА Дмитрий Радулов, он предлагает встретиться во вторник в администрации. Однако протестующие отказываются.

Конфликт обострился сегодня утром, после того как на территорию рынка прибыло пять автобусов с полицией. Правоохранители решили проследить, как на рынке соблюдается карантин выходного дня. Большинство приехавших на рынок торговцев развернулись и разъехались по домам, однако наиболее активные перешли к акции протеста.

Напомним, Минздрав озвучил предел возможностей украинской медицинской системы.