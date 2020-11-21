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В Украине медицинская система не выдержит нагрузки, если прирост COVID-19 достигнет 30 тысяч случаев в сутки. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в субботу, 21 ноября.

«Если будет угроза полного коллапса медицинской системы, то мы будем настаивать на введении более жестких мер. Для нас главный показатель - это количество людей, которые госпитализируются. Если исходить из сегодняшнего процента тяжелых больных, которые попадают в больницу, то, думаю, показатель почти 30 тыс. Больных в сутки в течение определенного периода может вызвать серьезные проблемы по погрузке на медицинскую систему», - сказал Степанов.

По его словам, на данный момент медсистема может выделить 75-80 тысяч коек для оказания медицинской помощи больным COVID-19. При этом по состоянию на 20 ноября в больницах находились 27 902 пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID.

«Мы нашли возможность увеличить количество коек в больницах для приема больных COVID-19. Если речь шла о 51 тысяче коек, то сейчас говорим о том, что до 75-80 тысяч в целом по стране может быть развернуто койко-мест. То есть мощности медицинской системы будут увеличены», - пояснил министр.

Степанов подчеркнул, что соблюдение противоэпидемических правил, в частности, предусмотренных карантином выходного дня, позволит избежать коллапса медицинской системы и введения полного локдауна.

«Я абсолютно уверен, и такого же мнения наши эпидемиологи, если мы будем придерживаться мер, введенных в стране, то сможем замедлить распространение COVID-19. Если остановимся на 12-13 тысячах новых случаев в сутки, то наша система это выдержит», - резюмировал глава Минздрава.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 14 580 человек, зафиксировано 215 летальных случаев, 7989 пациентов выздоровели.
ForUm

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