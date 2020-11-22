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Сегодня погода в Украине значительно ухудшилась. В некоторых областях выпало до 5 сантиметров снега.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодор".

В Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и восточных областях за ночь выпало от 1 до 5 см снега. Температура воздуха на большей территории страны колебается от -2 до +2 в восточных областях 0-5.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в областях с осадками мокрое и местами заснеженное. На перевальных участках дорог температура воздуха колебается от -2 до -12. Состояние покрытия сухое.

Напомним, синоптик предупредила украинцев о снеге и гололедице.
ForUm

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