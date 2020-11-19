Завтра, 20 ноября, в Украине ожидается дождь и снег. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«20-го ноября между антициклонами Udo и Thodo вклиниться атмосферный фронт северного циклона, который осложнит ситуацию на дорогах Украины, состояние наших сосудов, настроения и работоспособности. Потому что он принесет с собой дождь и снег, снежную кашу на дорогах, там, где будут небольшие минусы или ноль – будет попадаться гололедица, словом, типичное межсезонье, которое мы не очень любим, но которое всегда приходит. Эта позднеосенняя какабека - как необходимое своевременное лечение. Хотя приятного мало, но очень целебно и положительно для дальнейшей славной весны», – написала она.

При этом синоптик подчеркнула, что эти осадки будут не везде. «Наибольшая вероятность дождя и снега в пятницу - на севере, западе, местами в центре, кроме Днипра с районами. На востоке Украины и на юге завтра - сухо, лишь в Крыму и Приазовье влажность иногда увеличится», – сообщила Диденко.

По ее словам, температура воздуха предполагается низкой: ночью от +3 до -4 градусов, в восточных областях местами до -6-8 градусов, днем ​​в Украине 0 + 5 градусов, на востоке иногда 0-2 градуса мороза.

Там, где столбики термометров будут приближаться к нулю и ниже ожидается гололедица.

В Киеве 20-го ноября ожидается дождь и снег, на дорогах невесть что, будет скользко и плохая видимость, ночью до 2 мороза, днем ​​до 2 тепла.