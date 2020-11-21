также в разделеОбщество
Боевики семь раз нарушили «тишину» 8
20 ноября. Картина дня 12
Новоизбранные депутаты пытались заехать в подъезд многоэтажки на Mercedes 24
Еще одного российского музыканта внесли в черный список в Украине 16
ОП: Говорить о «новогоднем локдауне» пока рано 11
В Славянске «накрыли» конвертцентр, через который вывели более 1,5 млрд 11
На границе с РФ задержали милиционера, который 7 лет находился в розыске 10
Суд открыл дело по иску Бабикова к ГБР 13
МинВОТ просит не называть Крым аннексированным 29
Украина обновила список стран «красной» зоны 7
Степанов заверил, что в Украине есть условия для хранения вакцины от COVID-19 12
В Украине заработала автофиксация нарушений ПДД авто на иностранных номерах 10
С начала года от коронавируса умерли 4300 украинцев 18
ЕСПЧ вынес решение в пользу Украины по выплате пенсий в ОРДЛО 29
В Минздраве сообщили, сколько людей планируют вакцинировать от COVID-19 11
В Черкассах украли 2,4 миллиона, выделенные на борьбу с коронавирусом 13
Степанов назвал неправдой историю о смерти отца, пожертвовавшего кислород сыну 11
С завтрашнего дня украинцев начнут штрафовать за отсутствие масок 57

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 14 580 человек, зафиксировано 215 летальных случаев, 7989 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 21 ноября.

В Украине третий день подряд фиксируют антирекорд по количеству случаев заражения COVID-19. 20 ноября за сутки заболело 14 575 человек, 19 ноября — 13 357.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 612 665 человек, из них 282 313 выздоровели, летальных исходов — 10813.

Ситуация с COVID-19 по регионам:

г. Киев — 57807 случаев;

Винницкая область — 15 164 случая;

Волынская область — 21 131 случай;

Днепропетровская область — 27544 случая;

Донецкая область — 19 685 случаев;

Житомирская область — 25 664 случая;

Закарпатская область — 21 165 случаев;

Запорожская область — 23 035 случаев;

Ивано-Франковская область — 31 305 случаев;

Киевская область — 29 380 случаев;

Кировоградская область — 4142 случая;

Луганская область — 5617 случаев;

Львовская область — 40 416 случаев;

Николаевская область — 14 607 случаев;

Одесская область — 36 727 случаев;

Полтавская область — 17 942 случая;

Ровенская область — 27 539 случаев;

Сумская область — 21 833 случая;

Тернопольская область — 25 259 случаев;

Харьковская область — 50 784 случая;

Херсонская область — 8359 случаев;

Хмельницкая область — 25 820 случаев;

Черкасская область — 17 149 случаев;

Черновицкая область — 30 636 случаев;

Черниговская область — 13 955 случаев.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 20 ноября было зафиксировано 14575 новых случаев коронавирусной болезни.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1903 грн.
10
Теги