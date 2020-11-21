За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 14 580 человек, зафиксировано 215 летальных случаев, 7989 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 21 ноября.

В Украине третий день подряд фиксируют антирекорд по количеству случаев заражения COVID-19. 20 ноября за сутки заболело 14 575 человек, 19 ноября — 13 357.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 612 665 человек, из них 282 313 выздоровели, летальных исходов — 10813.

Ситуация с COVID-19 по регионам:

г. Киев — 57807 случаев;

Винницкая область — 15 164 случая;

Волынская область — 21 131 случай;

Днепропетровская область — 27544 случая;

Донецкая область — 19 685 случаев;

Житомирская область — 25 664 случая;

Закарпатская область — 21 165 случаев;

Запорожская область — 23 035 случаев;

Ивано-Франковская область — 31 305 случаев;

Киевская область — 29 380 случаев;

Кировоградская область — 4142 случая;

Луганская область — 5617 случаев;

Львовская область — 40 416 случаев;

Николаевская область — 14 607 случаев;

Одесская область — 36 727 случаев;

Полтавская область — 17 942 случая;

Ровенская область — 27 539 случаев;

Сумская область — 21 833 случая;

Тернопольская область — 25 259 случаев;

Харьковская область — 50 784 случая;

Херсонская область — 8359 случаев;

Хмельницкая область — 25 820 случаев;

Черкасская область — 17 149 случаев;

Черновицкая область — 30 636 случаев;

Черниговская область — 13 955 случаев.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 20 ноября было зафиксировано 14575 новых случаев коронавирусной болезни.