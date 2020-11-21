За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 14 580 человек, зафиксировано 215 летальных случаев, 7989 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро субботы, 21 ноября.
В Украине третий день подряд фиксируют антирекорд по количеству случаев заражения COVID-19. 20 ноября за сутки заболело 14 575 человек, 19 ноября — 13 357.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 612 665 человек, из них 282 313 выздоровели, летальных исходов — 10813.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
г. Киев — 57807 случаев;
Винницкая область — 15 164 случая;
Волынская область — 21 131 случай;
Днепропетровская область — 27544 случая;
Донецкая область — 19 685 случаев;
Житомирская область — 25 664 случая;
Закарпатская область — 21 165 случаев;
Запорожская область — 23 035 случаев;
Ивано-Франковская область — 31 305 случаев;
Киевская область — 29 380 случаев;
Кировоградская область — 4142 случая;
Луганская область — 5617 случаев;
Львовская область — 40 416 случаев;
Николаевская область — 14 607 случаев;
Одесская область — 36 727 случаев;
Полтавская область — 17 942 случая;
Ровенская область — 27 539 случаев;
Сумская область — 21 833 случая;
Тернопольская область — 25 259 случаев;
Харьковская область — 50 784 случая;
Херсонская область — 8359 случаев;
Хмельницкая область — 25 820 случаев;
Черкасская область — 17 149 случаев;
Черновицкая область — 30 636 случаев;
Черниговская область — 13 955 случаев.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 20 ноября было зафиксировано 14575 новых случаев коронавирусной болезни.
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