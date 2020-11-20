Уже в декабре в Украине могут ввести жесткие карантинные ограничения, заявил по итогам встречи с премьер-министром мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Решение о «новогоднем локдауне» пока не принято и говорить об этом рано, сказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В Украине по состоянию на утро 20 ноября зафиксировано 14575 новых случаев коронавирусной болезни.

С завтрашнего дня, 21 ноября, украинцев начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах и транспорте.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил президенту Владимиру Зеленскому назначить новым послом Украины в США экс-министра финансов Оксану Маркарову.

В результате выстрелов в пригороде Авдеевки ранен военнослужащий Объединенных сил.

Украина передала список из 11 человек, которых хочет вернуть из оккупированного Донбасса до конца года. Теперь список должны передать из неподконтрольных территорий, рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение уволить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.

За год к уголовной ответственности по делу Майдана привлекли 34 человека. В розыске находятся 82 подозреваемых.

Использование термина «аннексированный в отношении украинского полуострова Крым - регулярная ошибка, которую допускают как средства массовой информации, так и экспертная среда. Согласно украинскому законодательству, Крымский полуостров, включая город Севастополь, является временно оккупированными Российской Федерацией территориями Украины.

В Лодзинском воеводстве Польши полиция пыталась задержать украинца, который находился там на заработках, однако он умер.