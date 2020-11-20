В Украине по состоянию на утро 20 ноября зафиксировано 14575 новых случаев коронавирусной болезни, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировали 1728 человек, летальных случаев – 229, выздоровели - 7845 человек, осуществлено тестирований – 70 752 (в том числе методом ПЦР - 45957, методом ИФА - 24795).

За все время пандемии в Украине заболели 598 085 человек, выздоровели - 274 324, летальных исходов - 10 598, проведено 4108825 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 56594 случая;

Винницкая область - 14 857 случаев;

Волынская область - 20 651 случай;

Днепропетровская область - 26202 случая;

Донецкая область - 19223 случая;

Житомирская область - 25 111 случаев;

Закарпатская область - 20 827 случаев;

Запорожская область - 22 225 случаев;

Ивано-Франковская область - 30 684 случая;

Киевская область - 28 427 случаев;

Кировоградская область - 4052 случая;

Луганская область - 5474 случая;

Львовская область - 39 916 случаев;

Николаевская область - 14 181 случай;

Одесская область - 36053 случая;

Полтавская область - 17 403 случая;

Ривненская область - 27 054 случая;

Сумская область - 20 872 случая;

Тернопольская область - 24 843 случая;

Харьковская область - 50 252 случая;

Херсонская область - 8155 случаев;

Хмельницкая область - 25 290 случаев;

Черкасская область - 16 437 случаев;

Черновицкая область - 30143 случая;

Черниговская область - 13 159 случаев.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 19 ноября было зафиксировано 13 357 новых случаев заболевания COVID-19.