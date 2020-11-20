Украина передала список из 11 человек, которых мы хотим вернуть из оккупированного Донбасса до конца года. Теперь список должны передать из неподконтрольных территорий.

Об этом в интервью hromadske рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

«Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен — это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим», — сказал Кравчук.

Он добавил, что украинская делегация не знает, «сколько людей на тех территориях страдают в различных формах давления, но знает, что такие люди есть». Поэтому сначала хотят обменять тех людей, списки которых подготовлены, а дальше действовать по принципу «всех на всех» и добиваться, чтобы это произошло в ближайшее время.

Ранее советник по информационной политике ТКГ Алексей Арестович заявлял, что Украина хочет провести обмен пленных до 24 декабря.