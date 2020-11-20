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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил президенту Владимиру Зеленскому назначить новым послом Украины в США экс-министра финансов Оксану Маркарову. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял. Кандидатуру нового посла на рассмотрение президента вносит министр иностранных дел. Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой», – написал Кулеба.

По его словам, процедура ее оформления запущена, но традиционно занимает определенное время. «Могу дать только один совет - судите о назначении по подписанному указу президента, а не публикациями в прессе», – подчеркнул министр.

«В случае назначения Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которую хорошо знают и в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, так и в МВФ. О том, что Маркаров отправляют только выбивать деньги из МВФ - это бред. Важная правда также в том, что Маркарова будет первая в истории госпожа Посол Украины в США. Это безусловные плюсы», –отметил он.

«Бывший министр иностранных дел Константин Грищенко после многих лет в международной и национальной политике говорил: сложнее дипломатии только внутренняя дипломатия. Бывшая и успешная министр финансов по определению не может быть плохим дипломатом. Там просто должность не позволяет не быть дипломатом», – подытожил Кулеба.

Ранее СМИ сообщили, что послом Украины  в США назначат экс-министра финансов Оксану Маркарову.
ForUm

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