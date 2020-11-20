Уже в декабре в Украине могут ввести жесткие карантинные ограничения. Об этом по итогам встречи с премьер-министром, которая состоялась накануне, рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем видеообращении на странице в Facebook, передает УНИАН.

Карантин выходного дня, говорит Марцинкив, является своеобразной подготовкой к полному локдауну в Украине.

«Мы говорили о карантине выходного дня. Позиция правительства, к сожалению, неизменна - карантин выходного дня будет. Кроме того, даже высказано мнение, и премьер-министр, даже то, что я думал, что так будет, что это плановая подготовка к полному локдауну в нашей стране. Озвучили цифры, что этот локдаун в таком пессимистическом варианте будет 10-15 декабря в таком оптимистическом - 20-25 декабря будет на несколько недель локдаун», - рассказал городской голова.

Он добавил, что мэры решили еженедельно встречаться с премьером для обсуждения ситуации.

«Это будет катастрофа, если не дай Бог будет этот локдаун введен для экономики, особенно для малого и среднего бизнеса», - пояснил он.

Как сообщал ForUm, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».