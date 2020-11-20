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За прошедшие сутки, 19 ноября, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе населенного пункта Авдеевка противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Марьинки обнаружена работа вражеского снайпера.

В результате выстрелов в пригороде Авдеевки один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

За текущие сутки, 20 ноября, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российско-оккупационные войска осуществили одну вооруженную провокацию против украинских защитников у Шумов, применив стрелковое оружие. Потерь и ранений среди наших военнослужащих нет.
ForUm

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