В Лодзинском воеводстве Польши полиция пыталась задержать украинца, который находился там на заработках, однако он умер, сообщает «Украина 24».

По предварительной информации, перед тем, как надеть наручники, полицейские применили электрошокер. 40-летнему украинцу стало плохо, после чего он умер.

Инцидент находится под личным контролем украинского консула в Варшаве. Дмитрий Горбаль рассказал, что после выводов экспертов будет понятно, сможет ли семья погибшего ожидать компенсации.

«Если это было превышение, то будет вопрос о компенсации, но пока об этом еще нельзя говорить, потому что нет результатов экспертизы», - говорит дипломат.