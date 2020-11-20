также в разделеПроисшествия
Под Авдеевкой оккупанты ранили украинского военного 14
В украинском футбольном клубе – вспышка коронавируса, у некоторых по третьему разу 17
На Харьковщине в лицее отравились почти 37 студентов 14
Главаря одной из группировок «ЛНР» заочно приговорили к 15 годам 10
Военного будут судить за хищение комплектующих частей почти на миллион 9
Судьба 69 пропавших на Донбассе военных остается неизвестной 15
На Донбассе арестовали мужчину, зарезавшего 3-летнюю дочь 57
Двух полицейских уволили за драку в центре Львова 19
ООС: Боевики открывали огонь у Марьинки 9
В Украине – 13 357 заболевших COVID-19 за сутки 35
На Донбассе погиб украинский десантник 58
На Донбассе боевики дважды обстреляли украинских военных 8
Патрульный сбил насмерть пешехода в Полтаве 12
В авдеевском кинотеатре нашли схрон боеприпасов 21
Боевики один раз сорвали «тишину» на Донбассе 12
В Харькове напали на известного режиссера, он умер в больнице 32
В Украине за сутки – почти 12 тысяч новых случаев COVID-19 56
В харьковской школе нашли боевое отравляющее вещество 24

В Лодзинском воеводстве Польши полиция пыталась задержать украинца, который находился там на заработках, однако он умер, сообщает «Украина 24».

По предварительной информации, перед тем, как надеть наручники, полицейские применили электрошокер. 40-летнему украинцу стало плохо, после чего он умер.

Инцидент находится под личным контролем украинского консула в Варшаве. Дмитрий Горбаль рассказал, что после выводов экспертов будет понятно, сможет ли семья погибшего ожидать компенсации.

«Если это было превышение, то будет вопрос о компенсации, но пока об этом еще нельзя говорить, потому что нет результатов экспертизы», - говорит дипломат.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги