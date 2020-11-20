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За год к уголовной ответственности по делу Майдана привлекли 34 человека. В розыске находятся 82 подозреваемых.

Об этом говорится в ответе Госбюро расследований на запрос РБК-Украина.

В ответ на запрос сообщили, что расследуют 80 дел, связанных с событиями на Майдане. Кроме того, три уголовных производства касаются убийств силовиков во время протестов.

В большинстве своем «новыми» подозреваемыми в делах ГБР стали бывшие прокуроры и следователи, которые ходатайствовали об арестах майдановцев.
ForUm

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