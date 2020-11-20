Использование термина «аннексированный в отношении украинского полуострова Крым - регулярная ошибка, которую допускают как средства массовой информации, так и экспертная среда. Согласно украинскому законодательству, Крымский полуостров, включая город Севастополь, является временно оккупированными Российской Федерацией территориями Украины, отмечает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Единственная страна, которая называет Крым и Севастополь аннексированными – это Российская Федерация. Все международное сообщество использует формулировку «временно оккупированные территории» как по полуострову, так и по Донбассу. Разрешается также использование формулировки «попытка аннексии» по Крыму, но не «аннексия». Это крайне важно и для нас в том числе. Это подчеркивает соответствующие обязательства РФ по международному гуманитарному праву», - пояснил замминистра Игорь Яременко во время презентации аналитического доклада «Новая политика деоккупации: указатели и предостережения», подготовленной Советом внешней политики «Украинская призма».

Яременко также напомнил, что определение «аннексия» фактически продолжает российский нарратив о том, что вопрос возвращения Крыма и Севастополя Украине якобы закрыт. «Мы с этим абсолютно не согласны, а следовательно настоятельно просим пользоваться термином «временная оккупация», ведь Крым, я уверен, вернется под контроль Украины», - резюмировал он.

Напомним, позавчера Третий Комитет Генассамблеи ООН признал незаконными российские органы власти в Крыму. В частности, в резолюции Комитета осуждается незаконное установление российской юрисдикции и администрации в Крыму и отдельно отмечается, что органы и должностные лица Российской Федерации, созданные во временно оккупированном Крыму, являются незаконными, и их следует называть исключительно «оккупационными органами Российской Федерации».