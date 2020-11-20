также в разделеОбщество
Украина обновила список стран «красной» зоны 7
Степанов заверил, что в Украине есть условия для хранения вакцины от COVID-19 8
В Украине заработала автофиксация нарушений ПДД авто на иностранных номерах 9
С начала года от коронавируса умерли 4300 украинцев 12
ЕСПЧ вынес решение в пользу Украины по выплате пенсий в ОРДЛО 14
В Минздраве сообщили, сколько людей планируют вакцинировать от COVID-19 9
В Черкассах украли 2,4 миллиона, выделенные на борьбу с коронавирусом 11
Степанов назвал неправдой историю о смерти отца, пожертвовавшего кислород сыну 10
С завтрашнего дня украинцев начнут штрафовать за отсутствие масок 53
Степанов рассказал, кто первым получит прививки от COVID-19 14
В ГБР назвали число наказанных за преступления против Майдана 24
Минздрав: Лечение больного коронавирусом стоит 38 тысяч гривен 24
Кравчук: Украина хочет до конца года вернуть из ОРДЛО 11 человек 33
Новый антирекорд в Украине – 14575 новых случаев COVID-19 92
Главу Черновицкого обловета госпитализировали в тяжелом состоянии 17
Полный локдауну в Украине могут ввести уже в декабре 123
19 ноября. Картина дня 12
Эксперты: До конца года от COVID-19 в Украине могут умереть до 33 тысяч человек 18

Использование термина «аннексированный в отношении украинского полуострова Крым - регулярная ошибка, которую допускают как средства массовой информации, так и экспертная среда. Согласно украинскому законодательству, Крымский полуостров, включая город Севастополь, является временно оккупированными Российской Федерацией территориями Украины, отмечает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Единственная страна, которая называет Крым и Севастополь аннексированными – это Российская Федерация. Все международное сообщество использует формулировку «временно оккупированные территории» как по полуострову, так и по Донбассу. Разрешается также использование формулировки «попытка аннексии» по Крыму, но не «аннексия». Это крайне важно и для нас в том числе. Это подчеркивает соответствующие обязательства РФ по международному гуманитарному праву», - пояснил замминистра Игорь Яременко во время презентации аналитического доклада «Новая политика деоккупации: указатели и предостережения», подготовленной Советом внешней политики «Украинская призма».

Яременко также напомнил, что определение «аннексия» фактически продолжает российский нарратив о том, что вопрос возвращения Крыма и Севастополя Украине якобы закрыт. «Мы с этим абсолютно не согласны, а следовательно настоятельно просим пользоваться термином «временная оккупация», ведь Крым, я уверен, вернется под контроль Украины», - резюмировал он.

Напомним, позавчера Третий Комитет Генассамблеи ООН признал незаконными российские органы власти в Крыму. В частности, в резолюции Комитета осуждается незаконное установление российской юрисдикции и администрации в Крыму и отдельно отмечается, что органы и должностные лица Российской Федерации, созданные во временно оккупированном Крыму, являются незаконными, и их следует называть исключительно «оккупационными органами Российской Федерации».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги