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Решение о «новогоднем локдауне» пока не принято и говорить об этом рано, сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Вариант «новогоднего локдауна» рассматривается во всех странах, мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано. Давайте поймем, чего мы сейчас добьемся карантином выходного дня. Это же ситуация, которая меняется от недели к неделе», - сказал он.

Напомним, уже в декабре в Украине могут ввести жесткие карантинные ограничения, заявил по итогам встречи с премьер-министром мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
ForUm

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