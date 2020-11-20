Под зданием Службы безопасности Украины на улице Владимирской в Киеве активисты протестуют против обысков в Национальном музее Революции достоинства, сообщает Укринформ.
В частности, присутствовали представители интеллигенции, ученые, также среди митингующих - директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.
К активистам вышел представитель Службы безопасности. Ситуация спокойная.
Напомним, 19 ноября правоохранители пришли с обыском в Музей Революции достоинства.
Следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.
В Музее Революции достоинства связывают обыски со строительством Мемориала Героев Небесной сотни.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время