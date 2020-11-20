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Под зданием Службы безопасности Украины на улице Владимирской в ​​Киеве активисты протестуют против обысков в Национальном музее Революции достоинства, сообщает Укринформ.

В частности, присутствовали представители интеллигенции, ученые, также среди митингующих - директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло.

К активистам вышел представитель Службы безопасности. Ситуация спокойная.

Напомним, 19 ноября правоохранители пришли с обыском в Музей Революции достоинства.

Следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

В Музее Революции достоинства связывают обыски со строительством Мемориала Героев Небесной сотни. 

 
ForUm

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